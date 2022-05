Passionsspiele Oberammergau - Auferstehung nach Corona

Oberammergau ist gemacht für die Passion

Für diese Zeit putzt sich das ganze Dorf heraus. Hotels bekommen neue Betten, Fassaden werden renoviert, Souvenirläden rüsten sich mit Ware auf. Für alle – egal ob Hotels, Lokale oder Holzschnitzgeschäfte und natürlich auch die Gemeinde – muss in dieser Zeit das verdient werden, wovon man die Zeit bis zur nächsten Passion überbrückt. Bei der letzten Passion 2010 waren knapp eine halbe Million Gäste im Ort. Laut Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) wurden rund 40 Millionen Euro verdient. "Andere Orte haben Großkonzerne, die Gewerbesteuer zahlen, wir eben die Passion", so der Bürgermeister.

Ein Drittel aller Gäste kommen aus den USA, Großbritannien und Skandinavien. Aber auch viele andere Nationen sind vertreten. Das Dorf Oberammergau präsentiert sich wie eine Filmkulisse – umrahmt von Bergen, dazu Lüftelmalerei an den typisch oberbayerischen Häusern und viel Holzschnitzhandwerk – meist aus Südtiroler Herkunft - in den Schaufenstern.

Die Passion und Corona

Die Corona-Pandemie überschattete das Leben in Oberammergau stärker als andernorts. Als Christian Stückl 2020 einige Tage vor der Premiere mit Tränen in den Augen die Reißleine zog und die Spiele um zwei Jahre verschob, war das für viele im Ort ein Schock. Tausende von Tickets, Hotelbuchungen und Reisearrangements mussten rückabgewickelt werden, die Darsteller fielen in eine Art Schockstarre und das Passionstheater war mit einem Schlag im Winterschlaf. Als dann auch noch die Inzidenzzahlen neue Rekordwerte erreichten, glaubte niemand mehr so Recht an eine Premiere in diesem Jahr. Doch hartnäckig wie die Oberammergauer sind, tüftelten sie im Winter ein Hygienekonzept aus.