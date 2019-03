Phantom-Tickets bei Oberammergauer Passionsspielen

Die Einzeltickets für die Festspiele in Oberammergau kosten eigentlich zwischen 30 und 180 Euro. Eigentlich. Denn der Schweizer Online-Anbieter Viagogo hatte Tickets für weit über 1.000 Euro angeboten. Das deckte der Merkur zu Jahresbeginn auf. Daraufhin erwirkten die Veranstalter der Passionsspiele eine einstweilige Verfügung gegen Viagogo durch das Landgericht in München.

Phantom-Karten für die Passionsspiele

Der Anbieter, der wegen dubioser Ticketverkäufe schon öfters in die Kritik geriet, hatte nicht nur überteuerte Karten angeboten, sondern auch sogenannte Phantom-Tickets, also Karten, über die er gar nicht verfügte. Darunter waren auch Karten für die Eröffnung der Passionsspiele am 16. Mai 2020. Karten für diesen Tag gehen aber nicht in den Verkauf, sondern werden intern an geladene Gäste vergeben. Ende Februar untersagte das Gericht Viagogo, mit den Zusätzen "ausverkauft" oder "nur noch wenige Tickets verfügbar" zu werben. Die Passionsspiele weisen auf ihrer Homepage darauf hin: "Die Angaben der Viagogo sind also falsch".

Tickets für Oberammergau - Einzel- und Paketpreise

Für die Passionsspiele in Oberammergau werden grundsätzlich zwei unterschiedliche Ticket-Modelle angeboten. Einmal ein Paket von Theaterbesuch mit Hotelübernachtung. Diese Tickets sind bereits im Verkauf. Zum anderen werden ab Mittwoch, 6. März, Einzeltickets in unterschiedlichen Sitzplatzkategorien angeboten. Laut dem Sprecher der Passionsspiele, Frederik Mayet, sind von den insgesamt 250.000 Arrangements bereits rund 80 Prozent verkauft.

Letzte Rasur - für ein Jahr

Am Aschermittwoch beginnt übrigens nicht nur der Verkauf der Einzeltickets, sondern es enden auch alle Friseurbesuche der Schauspieler - für über ein Jahr. Ab Mittwoch gilt der Haar- und Barterlass. Die Jesusdarsteller sowie rund 2.400 andere Oberammergauer - fast die Hälfte der Einwohner - dürfen sich dann Haare und Bart nicht mehr schneiden. Sie alle spielen bei der Passion mit und sollen möglichst der biblischen Vorstellung der bärtigen Bewohner des heiligen Landes entsprechen.