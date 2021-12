Passionsspiele in Oberammergau: Neustart mit Hindernissen

Es ist ein Bild wie überall in diesen Tagen in Bayern. Das Schild mit der FFP2-Maske hängt an allen Eingängen. Die Mitarbeiter zeigen beim Betreten des Oberammergauer Passionsspielhauses ihren Impfnachweis oder testen sich an ihrem Arbeitsplatz. In der Schneiderei herrscht emsiges Treiben. Zehn Frauen schneiden Stoffe zu, mangeln und nähen Gewänder aus braunen und grauen Leinenstoffen. Die Chefin der Schneiderei Susanne Eski ist erleichtert, dass sie hier wieder mit täglichen Schnell-Tests arbeiten dürfen: "Wir freuen uns, dass es wieder los geht und wir weiter machen dürfen".

Jesus-Darsteller: "wir hatten gehofft, dass wir weiter sind"

Das gilt noch nicht für alle Mitwirkenden. Sie wollten eigentlich im Dezember mit den Textproben beginnen, doch das ist mit den schärferen Corona-Regeln im Moment nicht möglich. Frederik Mayet ist einer der zwei Jesus-Darsteller und gleichzeitig der Pressesprecher der Passionsspiele: "Wir hatten gehofft, dass wir insgesamt bei der Bewältigung der pandemischen Lage schon weiter sind."

Zur Bewältigung gehört, dass 150 Mitspieler von 2020 nicht mehr dabei sind auf der Passionsbühne. Einige ältere Mitspieler sind verstorben, bei einigen hat sich die Lebensplanung geändert. Wieder andere fangen eine Lehre an und können es nicht mit dem zeitaufwändigen Nebenjob vereinbaren. Seit der Absage im Jahr 2020 haben dafür 100 neue MitspielerInnen das Spielrecht erworben. Sie leben jetzt seit 20 Jahren in Oberammergau, womit man als nicht gebürtiger Oberammergauer spielberechtigt wird. Rund 2.000 Bewohner der Gemeinde (von rund 5.000 Einwohnern) wollen und dürfen mitspielen.

Anpassungen am Passionstext durch die Pandemie

Auch für den Jesus-Darsteller Mayet heißt es jetzt, die Spannung für das Lernen seiner Rolle wieder hochzufahren. Sein Textbuch liegt im Regal. "Ich hab' das Textbuch seit der Absage nicht mehr angefasst", sagt er nachdenklich. "Ich bin gespannt, wie sich manche Textstellen durch die Pandemie anders auslegen lassen. Zum Beispiel die Jesus-Worte aus dem Neuen Testament zum Thema Krankheit". Er rechnet damit, dass Spielleiter Christian Stückl hier noch feine Anpassungen am Text vornehmen wird.

Vor dem Textlernen und dem Schauspiel steht die Arbeit in der Schneiderei. Hunderte Gewänder müssen umgearbeitet werden, weil mancher Darsteller und manche Mitspielende durch die Corona-Pfunde kräftiger geworden ist. Jedes Kostüm wird eigens angepasst. Auch die Bühnenbauer müssen für die Inszenierung viele Teile neu bauen. Auf der riesigen Passionsbühne werden die sogenannten "lebenden Bilder" in der Version von 2020 zusammengebaut - und da restauriert, wo durch das Einlagern der Lack abgeplatzt ist. Mit vielen Arbeiten fängt man wieder von vorne an.