Passionsdarsteller freuen sich auf Friseurtermin

Alle zehn Jahre finden in Oberammergau die Passionsspiele statt. Dieses Jahr wäre es wieder soweit gewesen, doch wegen der Corona-Pandemie mussten die Aufführungen auf 2022 verschoben werden.

Absage der Passionsspiele – Friseursalons mussten schließen

Dieses Jahr kam einen Tag nach der Absage der Spiele die Anweisung, dass auch alle Friseure schließen müssen. Nach einem Passionsjahr ist der Andrang auf die Salons normalerweise groß. Jeder möchte seine Haarpracht los werden.

Für die Mitwirkenden gilt ab dem Aschermittwoch des Vorjahres der Haar- und Barterlass. Bis zum Ende der Passionsspiele darf nichts mehr abgeschnitten werden. Nach der Passionsabsage wollten aber alle Spieler natürlich das überflüssige Haar gekürzt haben.

Passionsdarsteller sehnen sich nach einem Friseurtermin

Sechs Wochen hatten die Friseursalons jetzt geschlossen. Chorsänger David Stanek meint, seine Frisur nehme jetzt langsam Ausmaße an, mit denen er nicht mehr so glücklich sei. Er hätte es aber auch noch ein wenig ausgehalten: "Normalerweise hätten wir ja eh bis Oktober die langen Haare, von dem her ist das jetzt Luxus."

Doch ohne Passionsspiele braucht es eben auch keine langen Haare und keinen Bart mehr. Chorsänger Michael Pfaffenzeller hätte seinen Bart gerne schon vor Wochen professionell gestutzt gehabt: "Wenn er länger ist, dann sollte ihn schon jemand trimmen, der das sehr gut kann. Sonst schaut's gleich nach nix mehr aus."

Arbeit unter Pandemie-Vorkehrungen schwierig

In Oberammergau dürfte die Freude jetzt groß sein. Seit Montag, dem 4. Mai dürfen Friseure in ganz Bayern wieder Haare schneiden - unter besonderen Voraussetzungen.

Im Salon müssen alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Doris Renner vom Friseursalon Bartl in Oberammergau erzählt, dass sich der Kunde zuerst die Hände waschen und desinfizieren muss. Vorsichtshalber wird im Friseursalon Bartl nur jeder dritte Platz belegt. Offiziell muss der Abstand zwischen den einzelnen Kunden 1,50 Meter betragen.

Haarschnitt mit Mundschutz und Einmalumhang

Außerdem gibt es für jeden Kunden einen Einmalumhang: "Die sind natürlich wahnsinnig schwierig zu besorgen. Momentan haben wir grüne Kittel vom Krankenhaus, bis die anderen lieferbar sind." Die Mitarbeiter im Friseursalon wechseln ihren Mundschutz nach jedem Kunden.

Aus hygienischen Gründen müssen zudem bei jedem Kunden die Haare gewaschen werden, auch wenn nur der Pony nachgeschnitten wird. Bart rasieren, Wimpern färben oder Augenbrauen zupfen ist verboten.

Bei jedem Kunden wird die Zeit der Anwesenheit und die Telefonnummer notiert. Dies dient dazu, bei einem etwaigen Corona-Fall die möglicherweise vorliegende Infektionskette nachvollziehen zu können.

Friseure in Oberammergau gut besucht

In Zukunft muss der Friseurbesuch richtig geplant werden. Es geht nur mit einer Terminvereinbarung und längerfristiger Planung. In den Salons können weniger Menschen gestylt werden, um die Abstandsregelungen einzuhalten. Die Friseure haben jetzt also erstmal genug zu tun - besonders im Passionsort Oberammergau. Durch die wochenlange Schließung und Absage der Passionsspiele ist der Andrang gerade etwas größer.