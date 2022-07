Passion Oberammergau - Christian Stückl will Spielrechte ändern

Der Leiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl, verlangt eine Öffnung des strengen Spielrechts. Danach sollen künftig auch Zugezogene und Flüchtlinge mitwirken können. Bisher darf nur spielen, wer in Oberammergau geboren ist oder mindestens 20 Jahre im Dorf lebt. Das sei ein "Unrechtsgesetz" und "ziemlich dämlich", kritisierte Stückl heute auf der Pressekonferenz zur Passions-Halbzeit.

Ausfälle erfordern flexibles Handeln

Wegen Corona - Erkrankungen ist es bei den Passionsspielen zu Ausfällen gekommen. Kurzerhand ließ Stückl einen erst vor wenigen Jahren Zugezogenen als Römer auf die Bühne. Ein klarer Bruch des Spielrechts. Spielleiter Stückl musste sich vor dem Gemeinderat entschuldigen.

Über 60 Jahre altes Spielrecht

Das Spielrecht gilt seit 1960. Hintergrund soll damals vor allem der Zuzug von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, die nicht mitspielen sollten. Zuvor galt: Wer mindestens zehn Jahre im Ort lebt, darf mitspielen.

Junge Leute integrieren

Christian Stückl lässt nicht locker. Bei der Pressekonferenz zur Halbzeit verschärfte er sogar nochmal seine Forderung und spricht sogar davon, dass es "keine Wartezeit" mehr geben könne. Für Stückl wären auch zweieinhalb bis drei Jahre praktikabel. Denn in diesem Zeitraum vor einer Passion werden die Spieler registriert. Es sei wichtig, dass man junge Leute integriere, so Stückl. "Integration hat nichts damit zu tun, wie lange jemand hier ist." Kinder und Jugendliche dürfen schon jetzt mitspielen, egal wie lange sie in der Gemeinde wohnen.

Spielrecht bereits mehrfach geändert

Unter Spielleiter Christian Stückl ist das Spielrecht mehrfach überarbeitet worden. So unterstützte der 60-Jährige das Spielrecht für alle Frauen (1990) und gab erstmals Protestanten und dann auch Muslimen Hauptrollen. Für sein Engagement wurde Stückl mehrfach ausgezeichnet und erhielt Integrations- und Toleranzpreise Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) geht davon aus, dass das Thema vor der nächsten Passion 2030 erneut im Gemeinderat landet. 2016 war dort ein Versuch gescheitert, die Wartezeit auf 15 Jahre zu verkürzen.