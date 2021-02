"Passion 2:1" - Film statt Bühnenshow im Festspielhaus Füssen

Gleich im Foyer des Füssener Festspielhauses sollten die Zuschauer der "Passion 20:21" in eine andere Welt entführt werden. Mit einem Mix aus Theater, Video-Mapping, Musik, Special Effects, Tanz, Akrobatik und 3D-Lasershow wollten die Macher die Geschichte der Leiden Christi ganz neu erlebbar machen. Doch die Corona-Pandemie hat dem Festspielhaus nun erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Passion sollte nicht einfach ausfallen

Ursprünglich sollte die Premiere bereits 2020 stattfinden. Nun wurde sie schon zum zweiten Mal verschoben, auf Ostern 2022. Doch Produzent Yngvar Aarseth und seine Mitstreiter wollten die Passion 2021 "nicht einfach ausfallen lassen". Wie sie auf einer Pressekonferenz mitteilten, soll es statt der Bühnenfassung nun erstmal das Filmprojekt "Passion 2:1" geben.

Mischung aus Theater und Kino

Ab 1. März sollen im Festspielhaus Füssen die Dreharbeiten für die Filmfassung der Passion beginnen. Das Werk soll eine Mischung werden aus Theater und Kino, mit 3D-Animationen und Filmmusik. Der Film soll am Karfreitag dann erstmals ausgestrahlt werden.

Produktion soll über Crowdfunding finanziert werden

"Wir schaffen ein virtuelles, pandemiegerechtes Passionsspiel für jedermann", sagt Produzent Aarseth. Der Film soll kostenlos bei Youtube, Bibel TV, Allgäu TV und möglicherweise auch bei anderen Fernsehsendern zu sehen sein. Einen Großteil der Produktionskosten von geschätzt 100.000 bis 150.000 Euro wollen die Initiatoren über eine Crowdfundung-Aktion finanzieren.

Regelmäßige Passionsspiele in Füssen geplant

Produzent Aarseth sieht in dem Projekt aber auch ein gutes Marketing für die 2022 startende Bühnenfassung, die er als regelmäßiges Passionsspiel im Festspielhaus Füssen etablieren will. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wie unser Ziel erreichen, dass sich Theater und Film so mischen, wie es das noch nicht gegeben hat", so Regisseur Manfred Schweigkofler. Die "Passion 20:21" und der Film "Passion 2:1" sind ein Projekt des eigens dafür gegründeten Vereins "Passion e. V.".