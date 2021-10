Passaus Welterbe in der Kläranlage

Was tun mit einem Welterbe, das in der Kläranlage und damit auf nicht-öffentlichem Gelände steht? Genau mit dieser Frage befasst sich im Moment die Stadt Passau und ringt um eine Lösung. Denn in der Kläranlage liegen die Mauerreste eines ehemaligen römischen Wachpostens. Dieser trägt nun den Titel Welterbe.

Welterbe zwischen Abwasser-Becken und Klärschlamm

In Passaus Kläranlage liegen auf der einen Seite die Abwasser-Becken. Braune Brühe läuft hier durch mehrere Filter. Auf der anderen Seite befindet sich ein Berg von pechschwarzem Klärschlamm. Dazwischen liegt ein Welterbe: Mauerreste eines ehemaligen römischen Wachpostens aus dem vierten Jahrhundert nach Christus. Etwa zehn Meter dürfte er hoch gewesen sein, vermutlich wurden römische Wachsoldaten von den benachbarten Kastellen hierhin abkommandiert, um mögliche Gegner im Blick zu haben.

1978 wurde das Fundament von zwölf auf zwölf Metern ausgegraben, freigelegt und zur Veranschaulichung aufgemauert. Dann kamen die Klärbecken drumherum. Seit Ende Juli tragen die Überreste des Turms nun den Titel Welterbe - genauso wie andere ausgewählte römische Bauten entlang des Donaulimes.

Besichtigung nur von außen möglich

"Welterbe in der Kläranlage - Wenn man absurdes Theater mag, wäre das ein guter Titel", sagt Kulturreferent Bernhard Forster und lacht. Es werde wohl unmöglich, künftig Besuchergruppen zu dem ehemaligen Wachturm zu bringen. "Ich kann mir aber vorstellen, dass wir uns an Individualtouristen wenden, an Spaziergänger und Radfahrer", sagt er.

Thomas Teichmann, Dienststellenleiter der Stadtentwässerung, macht aber gleichzeitig deutlich, dass die Kläranlage eine Betriebsstätte ist. Mitarbeiter hätten hier keine Zeit für Führungen.

Der Mittelweg könnte sein, den Turm mit Infotafeln vom Radweg aus darzustellen, schlägt Stadtarchäologe Thomas Maurer vor. Dann liegen zwar knapp 100 Meter und ein Maschendrahtzaun zwischen Mensch und Mauer. Aber immerhin riecht es hier nicht mehr so streng.

Welterbe-Touristen zeigen Interesse

Eine Lösung muss gefunden werden. Denn schon jetzt steigt das Interesse am Donaulimes, erzählt Maurer. Er merkt das am Römermuseum, das auf dem Fundament eines ehemaligen Kastells steht, und auch zum Welterbe zählt. "Wir haben im August schon gemerkt, wie stark die Besucher im Museum zugenommen haben - unmittelbar nach Bekanntgabe der Welterbe-Entscheidung. Und es gibt richtige Spezialisten. Die werden alles versuchen, um an ihre Lieblingsobjekte zu kommen", sagt er mit Blick auf den ehemaligen Wachposten.