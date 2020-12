Passaus OB will Ausgangsbeschränkungen verlängern

Söder denkt über strengere Regeln an Silvester nach

Der Teil-Lockdown habe bisher nur einen Teil-Erfolg gebracht, das exponentielle Wachstum sei gestoppt. Das reiche aber nicht aus. Die Zahlen müssten wieder unter eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 sinken, sagte Söder in Passau. Neben der Verlängerung des Teil-Lockdowns müsse man in Deutschland darüber nachdenken, "ob es an einigen Stellen noch Verbesserungen braucht". Als Beispiel nannte er strengere Regeln für Silvester.

Die Situation rund um das Thema "Impfen" bezeichnete der Ministerpräsident als Lichtblick. In den Corona-Hotspotregionen Niederbayerns würden alle Impfzentren wie geplant zum 15. Dezember an den Start gehen können, so Söder.