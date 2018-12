Passaus OB Dupper kritisiert Bundesverkehrsminister Scheuer

Nach den öffentlichen Äußerungen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zur Verkehrssituation in der Stadt Passau, hat Oberbürgermeister Jürgen Dupper jetzt einen offenen Brief an ihn gerichtet. Darin kritisiert er Scheuers Feststellung, die Stadt hätte bezüglich des überörtlichen Schwerlastverkehrs ihre Hausaufgaben nicht gemacht.

"Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen." Jürgen Dupper, OB Passau

Scheuer selbst sei zuständig

Bei der angesprochenen B12 und der B85 handle es sich um Bundesstraßen. Für die sei das Bundesverkehrsministerium, mithin Scheuer selbst verantwortlich.

"Es kann insbesondere nicht auf die Stadt Passau abgeschoben werden, wenn nunmehr festgestellt wird, die Nordumfahrung zwischen Hutthurm und Neukirchen vorm Wald habe bereits mit einer Verkehrsbelastung von weniger als 10.000 Fahrzeugen ihre Leistungsgrenze erreicht." Jürgen Dupper, OB Passau

Er kritisiert den Ausbau der B12 Richtung Passau, der Anreize für zusätzlichen Verkehr in den ohnehin belasteten Passauer Stadtteilen geschaffen habe. Dupper fordert die Verlagerung des Lkw-Verkehrs über 12 Tonnen auf die Nordumfahrung und die B85. Dadurch könnten die Anwohner in Grubweg, Ilzstadt, am Anger und in Hacklberg entlastet werden.

"Ich kann es nicht nachvollziehen, dass diese mehr oder weniger auf der Hand liegende Verbesserung vom Landkreis nicht unterstützt und von den staatlichen Stellen ohne tragfähige Begründung bisher abgelehnt wird." Jürgen Dupper, OB Passau