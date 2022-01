Passaus Bischof Oster verteidigt Papst Benedikt XVI.

Der Passauer Bischof Stefan Oster hat den emeritierten Papst Benedikt XVI. im Zusammenhang mit dem Münchner Missbrauchsgutachten verteidigt. Zugleich kritisiert er den medialen Umgang mit dem einstigen Kirchenoberhaupt.

Oster sieht seine "Lebensleistung"

"Ich sehe den oder die Fehler, ich sehe den alten Mann und ich sehe seine Lebensleistung (auch in der innerkirchlichen Bekämpfung von sexuellem Missbrauch) - und meine sachlich begründete Wertschätzung für ihn bleibt dadurch unverändert", schreibt Oster am Sonntag auf seiner Internetseite.

Dass Benedikt als früherer Erzbischof Joseph Ratzinger 1980 in einer Sitzung zur Aufnahme des Missbrauchstäters H. aus der Diözese Essen in München dabei gewesen sei, sei längst bekannt, so Oster. "Und ebenso war schon bekannt, dass es in dieser Sitzung nicht um einen Einsatz von H. in der Seelsorge ging, sondern um dessen Aufenthalt zur Therapie in München."

Papst habe sich auf Mitarbeiter verlassen

In der Einlassung zum Missbrauchsgutachten, "die Benedikts Unterschrift trage und die mehr den Charakter einer juristischen Verteidigungsschrift habe, als dass sie sprachlich und geistig-geistlich das gewohnte Ratzinger-Niveau hätte", stehe nun aber, dass Ratzinger der Sitzung nicht beigewohnt habe. Benedikts kurz danach erfolgte Korrektur zeige, "dass sich der 94-jährige emeritierte Papst offenbar auf Mitarbeiter verlassen hatte, die ausgerechnet im entscheidenden Punkt einen entscheidenden Fehler begingen".

Oster kritisiert eine "medial so groß gemachte Geschichte mit der angeblichen Lüge eines 94-jährigen Mannes". Die "Skandalisierung über die vermeintliche 'Lüge' fällt jetzt medial voll auf den 94-Jährigen zurück und soll angeblich sein gesamtes Lebenswerk diskreditieren".

Anderer Umgang mit Missbrauchsopfern

Oster erklärt, im kirchlichen "System" habe es "allzu lange tatsächlich fast kein Interesse am konkreten Schicksal von Menschen" gegeben, "die vom Missbrauch betroffen sind, und kaum Kenntnis über ihre Geschichten". Die anderen drei Fälle, die Ratzinger als Fehlverhalten angelastet würden, zeugten daher "von einem damals üblichen Umgang mit diesen Fragen und den beteiligten Personen, und 'üblich' heißt nicht, dass man es heute gut finden kann".

Oster betont, er könne nicht erkennen, dass Benedikt habe vertuschen wollen. "Freilich ist damit immer noch nicht berücksichtigt, welche Folgen manches Versäumnis dennoch für die Opfer hatte." Er sei daher gespannt auf die von Benedikt angekündigte weitere Einlassung zum Gutachten.

Kritik am emeritierten Papst Benedikt reißt nicht ab

Die Kritik am emeritierten Papst Benedikt reißt indes nicht ab - auch nicht nach dem Eingeständnis, falsche Angaben gemacht zu haben.

Der emeritierte Papst bestritt darin, etwas als Erzbischof von München und Freising über die Vorgeschichte eines als Missbrauchstäter verurteilten Priesters gewusst zu haben. Am Montag räumte er ein, an einer wichtigen Stelle eine falsche Aussage gemacht zu haben. Demnach habe er doch im Jahr 1980 als Erzbischof an einer Ordinariatssitzung teilgenommen, bei der über den Priester gesprochen wurde.