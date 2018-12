Passauer Rathausturm bekommt Gerüstverkleidung mit Motiv

Der prägnante Rathausturm soll auch während der Sanierung das Altstadtbild in Passau schmücken. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Sie hat eine Verhüllung in Auftrag gegeben, auf der das 38 Meter hohe Denkmal als Nachbildung zu sehen sein wird. In den ersten Wochen des kommenden Jahres soll die Gerüstverkleidung montiert werden. Das Gerüst wird derzeit aufgebaut.

Rathausturm hat Verwitterungsschäden

Im März war ein Stück Naturstein vom Dachsims des Passauer Rathausturms gefallen. Gutachter stellten Verwitterungsschäden fest. Der Rathausturm und insbesondere die Dacheindeckung auf der Westseite müssen saniert werden.

Im Frühjahr 2019 sollen die Sanierungsarbeiten beginnen. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der neugotische Turm für etwa ein Jahr eingerüstet bleibt. Zuletzt wurde der Turm vor etwa 15 Jahren saniert. Er wurde von 1889 bis 1892 als Ersatz für den 1811 abgerissenen Vorgängerturm erbaut.