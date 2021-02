Passauer Müslihersteller "mymuesli" schließt 20 von 23 Filialen

"mymuesli" zieht Konsequenzen aus der Corona-Pandemie. Der Passauer Müsli-Hersteller wird in diesem und im kommenden Jahr 20 Filialen schließen. Übrig bleiben nur die Geschäfte in Passau, München und Geislingen. Die Firma will stattdessen noch stärker ins Online-Geschäft investieren.

80 Prozent weniger Umsatz

Auch, wenn Lebensmittelgeschäfte im Lockdown offen bleiben durften, kamen deutlich weniger Kunden, teilt "mymuesli" mit. "In den Nicht-Lockdown-Monaten waren die Umsätze bis zu 80 Prozent geringer als im Vorjahr. Ob sich das Umsatzniveau wieder stabilisiert, können wir nicht einschätzen. Wir sehen uns gezwungen, diesen Schritt zu gehen", wird Philipp Kraiss, einer der Firmengründer, in der Mitteilung zitiert.

Viele Arbeitsverhältnisse an die Läden gebunden

130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von den Schließungen betroffen. Laut "mymuesli" werde versucht, einige Mitarbeiter in den Unternehmensstandorten in Passau und Berlin unterzubringen. "Für einen Großteil wird dies jedoch nicht möglich sein, da das Arbeitsverhältnis an die Betreibung der Läden gebunden ist", heißt es. Gleichzeitig stellt "mymuesli" fest, dass immer mehr Kunden online einkaufen. Der Fokus soll künftig stärker auf dem Online-Shop liegen. Unter anderem soll die Produktpalette beispielsweise um Baby-Nahrung erweitert werden.