Passauer Missbrauchsfälle: Weitere sieben Opfer melden sich

Eine Woche, nachdem das Bistum Passau den Namen eines Paters veröffentlich hat, der Kinder missbraucht haben soll, haben sich nun weitere sieben Betroffene gemeldet. Laut Bistum sind die Rückmeldungen "erschütternd und zutiefst schmerzlich".

Bistum rechnet mit weiteren Opfern

Das Bistum Passau rechnet damit, dass sich noch mehr Opfer melden werden: "Wir gehen davon aus, dass mögliche weitere Betroffene vielleicht erst noch Zeit brauchen und die Kraft dazu finden müssen, sich auf diese Veröffentlichung hin zu melden", sagt Bischof Stefan Oster. Um die Opfer zu schützen, gibt das Bistum keine weiteren Infos darüber heraus, wie die Personen in Kontakt zu Pater Norbert Weber standen.

Kritik wegen Namensnennung

Das Bistum teilt außerdem mit, dass es auf die Namensnennung hin offenbar Kritik gab. Dennoch stünden das Bistum und der Orden dazu, den Namen des Paters veröffentlicht zu haben. "Das Bistum und der Orden der Kapuziner sind nach den ersten Rückmeldungen überzeugt davon, dass diese Veröffentlichung der einzig richtige Weg war, um betroffenen Personen einen 'Weg des sich Offenbarens' zu eröffnen", heißt es in einer Mitteilung.

Pater betreute Ministranten und gab Musikunterricht

Vergangene Woche hatte das Bistum darüber, dass der Kapuzinerpater Norbert Weber, der viele Jahre im Kloster Mariahilf in Passau wirkte und auch Musikdirektor der Diözese war, jahrzehntelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben soll. Laut Bistum war der Pater sehr beliebt und weithin bekannt. Er war bis kurz vor seinem Tod im Jahr 2000 in der Wallfahrtsseelsorge im Passauer Kloster Mariahilf tätig, kümmerte sich um Ministranten, gab als Kirchenmusikdirektor Kindern und Jugendlichen Musikunterricht. Die Übergriffe sind laut Bistum von den Sechzigerjahren bis in die späten Neunziger hinein verübt worden.

Ein erster Betroffener habe sich 2010 beim Missbrauchsbeauftragten im Bistum gemeldet. Die Aufarbeitung des Falls übernahm die Deutsche Kapuzinerprovinz. Sie leistete auch eine Zahlung an den Betroffenen. 2019 meldeten sich zwei weitere Betroffene.