Passauer Maskenarzt: Staatsanwalt fordert Haft und Berufsverbot

Im Prozess um den Passauer Frauenarzt Ronald Weikl, der massenweise Blanko-Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben soll, sind am Mittwochvormittag die Plädoyers gesprochen werden. Das Urteil ist für den 10. Mai geplant.

Forderungen: Berufsverbot versus Freispruch

Zwei Plädoyers, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Die Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor dem Amtsgericht Passau gehen weit auseinander. Der Staatsanwalt forderte für den 59 Jahre alten Angeklagten eine Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren und ein Berufsverbot für drei Jahre. "Er hat die Atteste auf Zuruf ausgestellt. Und dadurch Menschen gefährdet, sich mit dem Coronavirus anzustecken", argumentierte der Staatsanwalt.

Jeder Arzt wisse, dass er seine Patienten untersuchen müsse, um ein Attest auszustellen. Ein Telefonat oder eine Bestellung per Mail reiche dafür nicht aus. Weikl habe seine beruflichen Pflichten grob verletzt. Daher auch die Forderung nach einem temporären Berufsverbot. "Andernfalls ist davon auszugehen, dass der Arzt in gleicher Weise fortfährt."

Waren die Atteste nur "ärztliche Bescheinigungen"?

Die Verteidiger des Arztes forderten hingegen Freispruch. Sie finden, dass Maskenfreistellungsatteste keine Gesundheitszeugnisse, sondern nur ärztliche Bescheinigungen sind. Der Paragraf 278, der mittels Gesetz das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse unter Strafe stellt, sei somit gar nicht anzuwenden. Die Maskenatteste fielen ihrer Auffassung nach in eine Gesetzeslücke.

Hinzu komme: In einer Zeit der Pandemie, in der der Hausärzteverband dazu aufgerufen habe, Arztkontakt auf das Notwendigste zu reduzieren, sei es selbstverständlich gewesen, dass Weikl Patienten nicht für die Atteste einbestellt habe. "Hier wird eine Strafbarkeit gesucht, die es nicht gibt. Die Staatsanwaltschaft will Weikl kaputt machen", sagte der Verteidiger.

Zuvor hatten Weikls Verteidiger gefordert, Angela Merkel als Zeugin zu laden, weil die ehemalige Bundeskanzlerin angeblich selbst Masken für unwirksam halte. Das Schöffengericht wies den Antrag zurück.

Angeklagter hält Maskentragen für schädlich

Weikl selbst erläuterte in seinem Schlusswort, wie schädlich das Maskentragen in seinen Augen sei. Seine Folgerung: "Falsche Maskenatteste gibt es nicht", weil sie zur Gesunderhaltung beitrügen. Er beteuerte, im Sinne seiner Patienten und nach bestem Wissen gehandelt zu haben.

Der Passauer Frauenarzt, der auch als Praktischer Arzt arbeitet, ist in der Corona-Skeptiker-Szene bekannt. Er trat mehrere Male auf Demonstrationen als Redner auf. Gemeinsam mit Dr. Sucharit Bhakdi führt er den Verein "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie", der davon überzeugen will, wie ungefährlich das Coronavirus sei.

Den Prozess begleiten seit Wochen Demonstrationen von Weikl-Anhängern und -Gegnern vor dem Amtsgericht in Passau. Auch im Gerichtssaal gab es immer wieder Pöbeleien zwischen beiden Seiten. Weikl-Anhänger halten außerdem die Wachtmeister auf Trab, in dem sie immer wieder ihre Maske im Zuschauerraum abnehmen. Seine Anhänger im Gerichtssaal quittierten sowohl die Plädoyers seiner Verteidiger als auch seine Schlussworte mit Applaus. Der Richter drohte, die Leute rauszuwerfen und schloss mit den Worten: "Das ist hier keine Fußballveranstaltung."

Zeugen: Atteste ohne Untersuchung bekommen

Mehrere Zeugen sagten an den vergangenen Prozesstagen aus, wie sie entsprechende Atteste für sich und ihre Kinder bekamen, ohne untersucht worden zu sein. Darunter auch ein Privatdetektiv, der einfach mal habe ausprobieren wollen, ob das Attest wirklich so leicht zu kriegen sei, wie es in entsprechenden Telegram-Kanälen behauptet wurde. Eine Zeugin schilderte dem BR, dass ihr der Arzt das Attest "regelrecht aufgeschwatzt" habe, wissend, dass sie keine gesundheitlichen Einschränkungen habe.