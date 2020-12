Passauer Masken-Arzt: So aufwendig sind die Ermittlungen

Ein Passauer Arzt soll falsche Maskenfreistellungsatteste ausgestellt haben. Deshalb will die Staatsanwaltschaft prüfen, ob ein Berufsverbot in Frage kommt. Sie rechnet mit schwierigen und langwierigen Ermittlungen. Bei jedem Attest müsse geprüft werden, ob die Person untersucht worden ist, ob die Diagnose stimmt oder ob es pauschal angefertigt wurde. Es müsse laut Walter Feiler, Oberstaatsanwalt in Passau, außerdem genau unterschieden werden, was eine Ordnungswidrigkeit sei, was berufsrechtlich und was strafrechtlich relevant sein könnte.

In der Quarantäne das Haus verlassen

Ein Beispiel: Der Passauer Frauenarzt Ronald Weikl wurde Anfang November von Mitarbeitern des Gesundheitsamts in Quarantäne geschickt, weil er eine Corona-positive Patientin behandelt hatte. Wer in Quarantäne ist, darf seine Wohnung nicht verlassen. Das hat Weikl aber getan und es mit einem selbst gedrehten Video belegt. Er steht dabei allein im Wald und sagt: "Ich melde mich hier ganz kurz aus der Zwangsquarantäne zu Wort. Ich bin hier wenige Meter außerhalb meines Grundstücks, fast schon auf illegalem Boden, hier in einem angrenzenden Wäldchen. Aber ich denke, die Gefahr, dass ich hier einem Rehlein oder einem Häschen die Corona-Infektion anhänge, dürfte relativ gering sein." In diesem Fall handle es sich um eine Ordnungswidrigkeit, erklärt der Oberstaatsanwalt. Er schätzt, dass die Ermittlungen Monate dauern werden.

Patientin zu Attest überredet

Dem BR hatte eine Patientin geschildert, wie ihr der Arzt ein Maskenfreistellungsattest ausgestellt hatte: "Ich habe nicht danach gefragt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe mit keinem Wort behauptet, dass ich die Maskenpflicht irrsinnig finde. Ich war immer der Meinung: Das bringt auch was. Er hat mir das aufgequatscht. Er hat gesehen, ich könnte eine Frau sein, die man überreden kann", schildert sie das Arzt-Gespräch.

Sorge um Wertigkeit von Attesten

Der Chef des Ärztlichen Bezirksverbands Niederbayern ist froh über die Schilderungen der Frau: "Sie ist mutig. Ich hoffe, dass das Ganze eine unaufgeregte Diskussion erzeugen kann", sagt Dr. Wolfgang Schaaf. Er will im Fall Weikl berufsrechtliche Konsequenzen prüfen lassen. Generell macht sich Schaaf Sorgen um die Wertigkeit medizinischer Atteste. "Das Attest eines Arztes stellt einen hohen Wert dar. Wenn man dieses Privileg, Atteste auszustellen, missbraucht, um weltanschauliche Ziele durchzusetzen, seien sie gerechtfertigt oder nicht, macht mir das große Sorgen", sagt er.