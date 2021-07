Passauer Hochwasser: "Kein Vergleich zu Oberbayern"

Wie groß der Schaden in Passau ist, den das Hochwasser angerichtet hat, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Es sei aber kein Vergleich zu Oberbayern, sagt Stadtbrandrat Andreas Dittlmann. In Passau hatte die Donau Meldestufe 3 und der Inn Meldestufe 2 erreicht. Nun sinken die Pegel an Donau, Inn und Ilz aber wieder, und das Aufräumen beginnt.

Schlamm beseitigen, bevor er steinhart wird

Ein paar Keller seien vollgelaufen und an der Donaulände habe es den ein oder anderen Souvenir-Händler getroffen, bilanziert Dittlmann. Er wolle diesen Leuten den Schaden nicht absprechen, aber das Passauer Hochwasser sei "business as usual" und habe nichts mit den Sturzfluten in Oberbayern, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz zu tun. "Wasserstände wie 2013 haben zu massiven Schäden in Passau geführt. Aber nicht das Hochwasser der vergangenen Nacht."

Die Herausforderung sei jetzt, schnell den angespülten Schlamm zu beseitigen. Denn der trocknet bei den jetzigen warmen Temperaturen schnell und wird steinhart. Deshalb wollen die Einsatzkräfte so schnell wie möglich, sobald es die Pegelstände zulassen, die Straßen reinigen.