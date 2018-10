Passauer Großmetzger Köpa hofft auf Investor

Bei der Passauer Großmetzgerei Köpa Fleischwaren GmbH ist am 1. Oktober planmäßig das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden. Das hat der als Sachwalter beauftragte Regensburger Rechtsanwalt Hubert Ampferl auf BR-Anfrage mitgeteilt. Man sei bemüht, mit Sanierungsberatern ein zukunftsfähiges Konzept für den Weiterbetrieb von Köpa zu erarbeiten. Bis Ende des Monats soll eine Entscheidung fallen.

Die Produktion ist geschlossen - die Ware wird zugekauft

Der Verkleinerungsprozess bei der Großmetzgerei geht indes weiter. Ende September ist die Produktion eingestellt worden. Die Ware wird derzeit von anderen Metzgereien zugekauft.

Nur noch 15 Filialen sind geöffnet

Von ehemals etwa 100 Filialen, die in Spitzenzeiten von Köpa Fleisch- und Wurstwaren angeboten haben, sind derzeit nur noch 15 in Betrieb. Die Zahl der Mitarbeiter sei in den letzten Monaten von 250 auf etwa 150 reduziert worden. Ihr Lohn soll bis Ende Oktober über das Insolvenzgeld gesichert sein.

Kommt ein Investor?

Für die verbliebenen Köpa-Filialen gebe es externe Kaufinteressenten, bestätigte Rechtsanwalt Ampferl dem BR. Darauf hofft auch die Gewerkschaft. Wilfried Maxim, Niederbayern-Sekretär der zuständigen Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG), sagte: "Ich hoffe auf einen neuen Investor, der die 15 Läden übernimmt und zusammenhält." Er habe die berechtigte Hoffnung, dass es eine gesicherte Zukunft für das Unternehmen und die Mitarbeiter gibt.