Passauer Grenzpolizisten stoppen Auto mit Kindern im Kofferraum

Polizisten der Grenzpolizei haben an der A3-Rastanlage Donautal-West im Kreis Passau einen völlig überladenen 3er-BMW Touring kontrolliert und ihn an einer Weiterfahrt gehindert. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich im Fahrgastraum vier Erwachsene im Alter von 24 bis 31 Jahren und drei Kinder, darunter zwei Säuglinge. Niemand von ihnen war angeschnallt. Die Frauen auf der Rückbank hatten ihre Säuglinge auf dem Schoß. Im Kofferraum entdeckten die Beamten zwei weitere Kinder: Jungen im Alter von vier und fünf Jahren.

Nach Kontrolle wollten sie "langsam und vorsichtig" weiterfahren

Die zwei Ehepaare erklärten die Situation so, dass ein zweites Auto einen Motorschaden gehabt hätte und sie nun mit einem Auto langsam und vorsichtig nach Rumänien weiterfahren würden. Das unterband die Polizei.

Familien wurden am folgenden Tag in Passau abgeholt

Der in Bayern wohnhafte Fahrer wurde wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung angezeigt. Nach einer Nacht in einem Passauer Hotel wurden die zwei Familien von Bekannten mit einem großen Auto mit entsprechender Anzahl an Kindersitzen abgeholt.