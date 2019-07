Passauer Grenzpolizei: Goldfund im Wert von Viertelmillion Euro

Gold im Wert von knapp einer Viertelmillion Euro haben Passauer Grenzpolizisten an der A3 bei Pocking entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten am Donnerstag den Wagen eines 41-Jährigen bei der Ausreise. Unter der Rückbank war eine Tasche versteckt, in der 5,6 Kilogramm Gold in Form von Münzen und eines Barrens lagen.

Den Wert schätzt die Polizei auf rund 225.000 Euro. Da der Mann mit russisch-israelischer Staatsangehörigkeit nicht erklärte, woher das Gold kommt und was damit geschehen soll, stellten die Polizisten das Gold sicher. Die Kripo ermittelt.