Passauer CSU fordert Seehofers Rücktritt

Die CSU im Landkreis Passau fordert personelle Änderungen an der Parteispitze, konkret den Rücktritt von Parteichef Horst Seehofer und Generalsekretär Markus Blume. Ein entsprechendes Schreiben ist an die zuständigen Gremien und alle Funktions- bzw. Mandatsträger der CSU gegangen.

CSU muss sich neu aufstellen

Wie der Kreisvorsitzende Raimund Kneidinger dem BR bestätigte, hätten am Montagabend die Kreisvorstandschaft und rund 50 Vertreter aus allen Ortsverbänden des Landkreises drei Stunden lang über die Schlappe bei den Landtagswahlen diskutiert. Ergebnis: Die CSU muss sich an der Parteispitze neu aufstellen.

"Wir im Landkreis Passau haben die Arbeit von Seehofer und Blume sehr geschätzt. Trotzdem sind personelle Konsequenzen unbedingt erforderlich. Das war die einhellige Meinung dieser Versammlung." Raimund Kneidinger

Schuld am schlechten Wahlergebnis sei vor allem der fortwährende Streit zwischen Parteichef Seehofer und Bundeskanzlerin Merkel gewesen.

Weitere Rücktrittsforderungen

Rücktrittsforderungen kommen auch aus anderen Regionen Bayerns. So hat der Schwandorfer CSU-Landrat Thomas Ebeling offen die Ablösung von Seehofer an der Parteispitze gefordert. Die Ämter Parteivorsitzender und Ministerpräsident gehörten in eine Hand, so Ebeling. Und auch der CSU-Kreisverband im fränkischen Kronach hat sich öffentlich gegen Seehofer ausgesprochen.