Passauer Bischof Oster: "Die Kirche muss sich sammeln"

Die katholische Kirche sollte sich aus Sicht des Passauer Bischofs Stefan Oster mehr auf ihren Kern konzentrieren. In einem Gastbeitrag in der sogenannten "Herder Korrespondenz" schreibt er, die Kirche solle weniger nach Wegen suchen, in allen gesellschaftlichen Bereichen möglichst relevant zu bleiben. Er empfiehlt stattdessen die Stärkung des Glaubens.

Konservative gegen Reformer

Die katholischen deutschen Bischöfe ringen derzeit um den zukünftigen Weg der Kirche. In einem Reformprozess, dem sogenannten Synodalen Weg, stehen sich Konservative und Reformer gegenüber, die sich beispielsweise mit den Themen der katholischen Sexualmoral und der Rolle der Frau in der Kirche befassen. Bischof Oster gilt als konservativer Vertreter der katholischen Kirche.