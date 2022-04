Passauer Bischof bittet Missbrauchsbetroffene um Vergebung

Der Passauer Bischof Stefan Oster hat Missbrauchsbetroffene "im Namen der Kirche von Passau" um Vergebung gebeten. "Wir bekennen, es ist Unverzeihliches passiert - und letztlich kann nur Gott Unverzeihliches verzeihen", sagte Oster am Sonntagabend bei einer Kreuzwegandacht in Altötting, bei der auch Betroffene dabei waren.

Bischof Oster spricht von "Vertuschung aus Selbstschutz"

Oster dankte dem Betroffenenbeirat der Diözese, "dass auch Sie uns mithelfen, neu sehen zu lernen, was passiert ist und was heute nötig ist, damit es nicht mehr passiert". Der Bischof sagte außerdem, er stehe für eine Institution, "die ihren eigenen Auftrag und ihre Sendung immer wieder dramatisch pervertiert hat", in der es "Denkmuster, Handlungsmuster und Strukturen des Selbstschutzes, der Vertuschung, des Wegschauens gab und immer noch gibt".

Zum Artikel: Bayerische Bischöfe sprechen über Missbrauchsprävention

Oster: "Auch bei uns gab es Unaussprechliches"

Auch er persönlich kenne die Neigung zur Selbstentschuldigung, wonach es anderswo vielleicht schlimmer sei und es dort mehr Taten gegeben habe. "Doch, doch meine Lieben, auch bei uns gab es Unaussprechliches, nicht wenig", hielt Oster dagegen. "Und wir wissen nicht, ob und in welchem Ausmaß es immer noch da ist."

Missbrauchsgutachten erschütterte die Kirche

Anfang dieses Jahres erschütterte ein Gutachten zum sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising die katholische Kirche. Von 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern sprechen die Gutachter, gehen aber von einer noch viel größeren Dunkelziffer aus. Deutschlandweit könnten es laut Experten mehrere Hunderttausend sein.