Passauer Bauern sorgen mit Umfrage für Aufsehen

Der Kreisverband Passau des Bayerischen Bauernverbandes sorgt mit einer Fragebogenaktion für Aufsehen. Die Aktion wurde während der Demonstration "Wir haben es satt" Ende Januar in Passau durchgeführt. Rund 500 Teilnehmer gingen damals für eine ökologische Landwirtschaft auf die Straße. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk hält BBV-Obmann Hans Koller das Ergebnis der Umfrage für "erschreckend".

"Das Unwissen der Leute hat mich richtig betroffen gemacht. Das habe ich so nicht erwartet." Hans Koller, BBV-Obmann

In dem Fragebogen, den etwa 50 Demonstrationsteilnehmer ausgefüllt haben, ging es um einige Reizthemen der Landwirtschaft. So zum Beispiel glauben 70 Prozent der Befragten, dass auf zehn, 20 oder mehr Prozent der Ackerflächen in Bayern genveränderte Pflanzen angebaut werden.

Bauernverband spricht von "brutaler Ahnungslosigkeit"

Die Wahrheit sei aber, dass Gentechnik in Bayern noch nie erlaubt gewesen sei, so Koller. Auf die Frage "Wie viele Menschen sind in Deutschland 2017 an durch Pflanzenschutzmittel belastete Nahrungsmitteln erkrankt?" nannten zwei Drittel der Befragten eine Zahl zwischen 100 und 1.000. Dabei gebe es in Deutschland keinen einzigen bekannten Fall, so Koller. Auch bei Themen wie Bienensterben, Massentierhaltung und Maisanbau habe die Umfrage "brutale Ahnungslosigkeit" aufgezeigt.

"Mit der Umfrage bei der Demo in Passau wollten wir herausfinden, wie die Leute, die da dabei sind, ticken. Unserer Meinung nach fehlt es an Grundwissen bzw. Realitäten werden bewusst oder unbewusst ausgeblendet." Hans Koller, BBV-Obmann

Für den BBV-Obmann sei die Umfrage aber durchaus auch Anlass zur Selbstkritik. Die Dialogbemühungen von Seiten der Landwirte bei diesen Reizthemen laufen offenbar total ins Leere, sagte Koller.

Bund Naturschutz findet Aktion des Bayerischen Bauernverbands "beschämend"

Der Bund Naturschutz kritisiert die Umfrage des BBV heftig. Karl Haberzettl vom BN in Passau sagte im BR, der BBV stelle alle Leute, die bei Demonstrationen für eine bessere Landwirtschaft kämpften, als Deppen hin. Außerdem hält er die Art der Durchführung äußerst fragwürdig

"Ich finde es beschämend was der BBV da treibt. Wir hätten uns als Veranstalter gewünscht, wenn man uns vorher über die Fragenbogenaktion informiert hätte. Das verlangt schon der Anstand. Wir hätten die Umfrage sicher nicht verboten." Karl Haberzettel, Bund Naturschutz Bayern

Landwirtschaft und Naturschutz bleiben in Bayern weiter Reizthemen. Die Umfrage des Bauernverbands sorgt deswegen für weitere Diskussionen.