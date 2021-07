vor etwa einer Stunde

Passau weitet nächtliches Alkoholverbot aus

Die Stadt Passau weitet das nächtliche Alkoholverbot aus. Es gilt ab sofort auch an der Ortsspitze, am Innkai, an der Innpromenade und weiterhin am Residenzplatz. Die Maßnahme soll dem Infektionsschutz dienen. Der Oberbürgermeister wird deutlich.