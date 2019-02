Passau: Wasserleiche immer noch nicht identifiziert

Der Tote ist circa 1,75 Meter groß, mit normaler Statur und dunkelbraunen Haaren. Er trug einen Schlüsselbund mit einem Anhänger des Lohnsteuerhilfevereins Pocking bei sich. Die Polizei konnte keine Ausweispapiere finden.

Auffällige Tätowierung und Piercings

Der Mann hatte am linken Handgelenk Schnittverletzungen, er war mit einem Jogginganzug und einer Softshelljacke bekleidet. Auffällig war bei der Leiche eine Tätowierung mit Tribalmuster am linken Oberarm, sowie diverse Piercings an Augenbrauen und Ohren. Auch die Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei hat die Identität des Mannes bisher nicht klären können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Passau entgegen.

Auf der Internetseite der Polizei in Niederbayern ist die vollständige Beschreibung des unbekannten Mannes einsehbar. Darüber hinaus Fotos seiner Piercings und Tätowierungen sowie persönlicher Gegenstände:

https://www.polizei.bayern.de/niederbayern/fahndung/personen/index.html/292448