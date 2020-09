Stadt Passau verschärft Corona-Maßnahmen

Örtlichen Lockdown verhindern

In Passau ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den letzten Tagen stark angestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt seit Mittwoch, 16. September, knapp über dem Signalwert von 35. OB Jürgen Dupper: "Wichtig ist, den Trend mit noch moderaten Maßnahmen aufzuhalten. Ein örtlicher Lockdown würde massive Einschränkungen bedeuten." Dupper appellierte deshalb an die Vernunft der Bürger.