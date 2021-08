vor 24 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Passau: Tattoo-Entfernung beim Tätowierer in der Arztpraxis

Ob der Name vom Ex oder ein Arschgeweih - wenn ein Tattoo nicht mehr gefällt, wollen viele es entfernen lassen. Seit diesem Jahr geht das nur noch beim Arzt. Eine Ärztin aus Passau macht das in Teamarbeit - sie hat extra einen Tätowierer angestellt.