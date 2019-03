Passau: Schüler demonstrieren auch in Ferien für Klimaschutz

Es sind zwar Ferien, dennoch oder besser gesagt - gerade deshalb wollen heute wieder Schülerinnen und Schüler in Passau auf die Straße gehen und für eine bessere Klimapolitik demonstrieren. Die Polizei rechnet mit rund 250 Teilnehmern.

Dritte "Fridays for Future"-Demo in Passau

Es ist die dritte "Fridays for Future"-Demo in Passau. Treffpunkt ist wie immer um 11.30 Uhr am Kleinen Exerzierplatz. Von dort geht es durch die Altstadt bis zum Rathausplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Passauer Schulleiter kulant

Bei den letzten Passauer Schüler-Demos zeigten sich die Schulleiter kulant, obwohl während der Schulzeit demonstriert wurde. Am Adalbert-Stifter-Gymnasium gab es eigene Entschuldigungsformulare für die Demo und am Auersperg-Gymnasium Passau-Freudenhain haben die Schüler den Rektor persönlich um Erlaubnis gefragt, um demonstrieren gehen zu können.

In den Ferien für Klimaschutz demonstrieren

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, unterstützt die Aktion "Fridays for Future" generell. Für ihn sei es aber sinnvoll, diesen Idealismus und Einsatz in ein langfristiges Engagement umzuwandeln und es sei nicht damit getan, nur mal während der Schulzeit auf die Straße zu gehen. Und genau das tun die Passauer Schüler jetzt: Sie gehen in den Ferien demonstrieren.

Klima-Demo auch in Bad Reichenhall

Die "Fridays for Future"-Bewegung erreicht heute auch das Berchtesgadener Land: Zum ersten Mal gehen heute um 15 Uhr in Bad Reichenhall Schüler auf die Straße. Auch sie demonstrieren in ihren Ferien für besseren Klimaschutz.

Greta Thunberg als Vorbild für Schüler

"Fridays for Future" kommt aus Schweden. Initiatorin Greta Thunberg demonstriert seit August jeden Freitag vor dem Reichstag in Stockholm. In den vergangenen Wochen waren auch Tausende Schüler in Bayern für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.