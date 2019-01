Passau: Prozess um den Tod von Maurice K. auf der Zielgeraden

Vorletzter Tag im Passauer Prozess um den zu Tode geprügelten Schüler Maurice. Zwei Zeugen sollen noch aussagen, anschließend sind die Plädoyers geplant. Die Öffentlichkeit und auch Medienvertreter werden ausgeschlossen, bestätigte ein Sprecher des Landgerichts.

Mammutprozess in den letzten Zügen

Damit ist ein Mammutprozess auf der Zielgeraden angekommen. Seit Prozessbeginn Anfang November wurden an zehn Verhandlungstagen insgesamt etwa 40 Zeugen gehört, vor allem junge Leute, die bei dem "Schaukampf" in einer Unterführung dabei waren, bei dem der 15-jährige Schüler aus dem Landkreis Passau zu Tode gekommen ist.

Was war passiert?

Nach Zeugenaussagen lässt sich der Hergang so rekonstruieren: Maurice K. traf sich mit einem gleichaltrigen angeklagten Mitschüler zu einem Kampf "eins gegen eins". Ein schon länger schwelender Streit sollte geklärt werden. Mindestens 20 Jugendliche, die über soziale Medien über den Kampf informiert wurden, sahen zu, als sich drei Mitangeklagte in die Rauferei einmischten. Maurice K. starb, weil er wegen eines Nasenbeinbruchs an seinem eigenen Blut erstickte. Wer für die tödlichen Schläge verantwortlich ist, ließ sich durch Gutachten und Zeugenaussagen nicht klären.

Vier junge Männer warten auf ihr Urteil

Auf der Anklagebank sitzen noch vier junge Männer im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Gegen zwei weitere 22 und 18 Jahre alte Angeklagte wurde das Verfahren bereits eingestellt. Das Urteil ist für den 17. Januar geplant.