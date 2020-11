Passau: Mit 579,5 bundesweit höchste Corona-Inzidenz

Der Inzidenzwert der Stadt Passau liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 579,5. Das ist der höchste Wert in ganz Deutschland. Das thüringische Hildburghausen liegt laut RKI bei 579,1 und hat damit den zweitschlechtesten Wert.

Hohe Zahlen auch im Landkreis Passau

Auch die niederbayerischen Landkreise Regen (377,2) und Passau (360,2) sowie die Stadt Nürnberg (307,3) liegen unter den zehn Städten und Kreisen mit den höchsten 7-Tage-Inzidenzwerten.

Ausgangsbeschränkungen: Akzeptanz in der Bevölkerung

In der Stadt Passau gelten seit Samstag strenge Ausgangsbeschränkungen: Passauer dürfen nur noch aus triftigem Grund ihr Haus verlassen - zum Beispiel um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem ist es auf öffentlichen Plätzen verboten, Alkohol zu trinken.

Bislang halte sich die Bevölkerung größtenteils an die Beschränkungen, betonte die Polizei. "Die Akzeptanz der Bürger für die Maßnahmen ist sehr hoch", so ein Sprecher. Es gebe keine speziellen Kontrollen in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen, aber die üblichen Polizeistreifen würden besonders auf mögliche Verstöße achten.