Passau kritisiert Flutpolder-Aus - Resolution verabschiedet

Keine Flutpolder an der Donau bei Ingolstadt und Regensburg - so hat es Freie Wähler-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger versprochen. Nach Deggendorf und den Landkreisen Passau und Straubing-Bogen hat jetzt auch die Stadt Passau eine Resolution verabschiedet. Die Stadträte fordern einstimmig, am bestehenden Flutpolderkonzept festzuhalten und entsprechende Studienergebnisse abzuwarten.

Angst vor nächstem Hochwasser

In der knapp 30-minütigen Diskussion wurde klar: Das Hochwasser von vor fünf Jahren ist noch präsent. Die Bilder haben sich eingebrannt. Eine Katastrophe wie damals will niemand mehr erleben.

Daher ist es den Stadträten unerklärlich, wie "wahllos und ohne fachliche Grundlage" die drei Polder aus dem Hochwasserschutzkonzept gestrichen werden konnten. Die Stadträte gehen davon aus, dass der Wegfall der Polder negative Auswirkungen auf die Stadt Passau habe. Vor allem, weil man nicht verhindern könne, dass ein Donau-Hochwasser mit dem Innhochwasser zusammentreffe.

"Wenn die drei Polder jetzt zur Disposition gestellt werden, kann sich jeder ausrechnen, was dort passiert, wo noch weitere Polder geplant sind. Da wird doch die ganze Perlenkette an Polder zur Disposition gestellt." Jürgen Dupper (SPD), Passaus Oberbürgermeister

Mit der Resolution will die Stadt Passau die Staatsregierung zum Festhalten am bisher bestehenden Flutpolderkonzept bewegen.