Das ist das kleinste überlebende Frühchen Bayerns

Die Kinderklinik Passau betreut aktuell eines der weltweit kleinsten lebenden Frühgeborenen. Wie die Kinderklinik Dritter Orden Passau am Donnerstag mitteilte, war das Baby bereits im Februar dieses Jahres in der Kinderklinik auf die Welt gekommen – mit einem Gewicht von nur 265 Gramm.

Sechstkleinstes überlebendes frühgeborenes Mädchen weltweit

Damit ist Marie, wie die Eltern das kleine Mädchen genannt haben, nach Angaben der Klinik das kleinste überlebende Frühgeborene in Bayern. Die Kinderklinik zitiert weiter das internationale Register der kleinsten überlebenden Frühgeborenen: Hier reiht sich das im Februar geborene Baby mit seinen 265 Gramm auf Platz sechs der weiblichen Frühgeborenen ein. Rechnet man die kleinsten männlichen Frühgeborenen mit ein, belegt Marie Platz 14.

Gewicht seit Geburt vervierfacht

Für die Mutter sei klar gewesen, dass es eine Frühgeburt werden würde. "Dass es dann so schnell geht, war für die Mutter aber nicht absehbar", so Matthias Keller, Experte für Frühgeborenenmedizin an der Kinderklinik Passau. Marie kam in der 25. Schwangerschaftswoche auf die Welt. Normalerweise dauert eine Schwangerschaft rund 40 Wochen.

Mittlerweile gehe es dem Mädchen ausgezeichnet. Marie habe ihr Gewicht bereits mehr als vervierfacht und trinke selbstständig. "Für uns ist dieses Mädchen ein kleines Wunder", so Matthias Keller, Experte für Frühgeborenenmedizin am Kinderklinikum.

Kliniksprecher: "Grenze des medizinisch Machbaren erreicht"

Bei einem derart niedrigen Geburtsgewicht sei die absolute Grenze des medizinisch und pflegerisch Machbaren erreicht, so Keller. Allein das Material zum Beispiel für Blutentnahmen oder für die Unterstützung der Atmung sei für diese Körpergröße nicht verfügbar. Jede kleine Veränderung "und sei es nur ein kleiner Wassertropfen, der in den Schläuchen zur Unterstützung der Atmung steht", so der Frühgeborenen-Experte, könne eine lebensbedrohliche Situation auslösen.

Rund um die Uhr betreut

Das kleine Mädchen war laut Klinik nach seiner Geburt über Monate rund um die Uhr betreut worden. "Dass es dem Mädchen so gut geht, ist eine Teamleistung wie in einer Weltmeisterschaft", so Matthias Keller von der Kinderklinik, "dennoch blicken wir demütig und dankbar auf das kleine Wunder, denn trotz aller Expertise haben wir nicht alles in der Hand." Das bayernweit kleinste lebende Frühgeborene befindet sich weiterhin in Betreuung und Behandlung im Eltern-, Baby- und Familienzentrum der Kinderklinik Dritter Orden Passau.

Die Kinderklinik Passau ist eine nicht-kommunale Einrichtung unter der Trägerschaft der freigemeinnützigen Ordenskliniken München Passau GmbH. In Passau werden Patientinnen und Patienten vom Neugeborenen bis zum Jugendalter betreut.