Passau ist familienfreundlichste Stadt Deutschlands

Die Stadt Passau wurde zur familienfreundlichsten Stadt Deutschlands gekürt. Das geht aus einer bei der Contor GmbH beauftragten Studie der Zeitschrift "Kommunal" hervor. Demnach hat Passau eine positive Bevölkerungsentwicklung, ein gutes Betreuungsangebot für Kinder, eine geringe Arbeitslosenzahl, eine hervorragende Infrastruktur, ausreichenden Wohnraum und vergleichsweise durchschnittliche Bauland-Preise.

Stadt Passau schon mehrmals ausgezeichnet

Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) freut sich sehr über den ersten Platz von 585 analysierten mittelgroßen Städten: "Es ist Zeugnis dafür, dass wir in den letzten Jahren die richtigen Schwerpunkte gesetzt und die geeigneten Investitionen getätigt haben." So sei der Ausbau des Kinderbetreuungsangebots in Passau der Drei- bis Sechsjährigen zuletzt bei 99,8 Prozent gelegen, was der Stadt Passau - nicht zum ersten Mal - einen 1. Platz im bayernweiten Vergleich beschert habe, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Auch günstiger Wohnraum und bezahlbare Baugebiete seien von der Stadt gefördert worden.

Studie analysierte mittelgroße Städte

In Ostbayern kam nur noch die Stadt Neumarkt in der Oberpfalz auf einen der ersten 20 Plätze: Sie landete auf Platz zwölf. Des Weiteren gibt es in Bayern noch vier oberbayerische und vier Städte in Franken unter den Top 20. Für die Studie lag der Fokus auf Städten mit Einwohnerzahlen zwischen 20.000 und 75.000 Menschen. Passau hat derzeit knapp 53.000 Einwohner (2011 waren es noch 49.000).

Zeitschrift für kommunale Einrichtungen

Besonders gut haben Städte in ländlich geprägten Gegenden, im Süden Deutschlands abgeschnitten. Die Zeitschrift "Kommunal" erscheint monatlich und ist an Politiker, Schulen, Ämter, Stadtwerke und andere öffentliche Einrichtungen und Unternehmen gerichtet. Ihr Partner ist der Deutsche Städte- und Gemeindebund.