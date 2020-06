Passau: Domkapitular Ederer zum Generalvikar ernannt

Der Passauer Bischof Stefan Oster hat einen neuen persönlichen Stellvertreter. Mit Wirkung vom 30. Mai ernannte Oster Domkapitular Josef Ederer zu seinem neuen Generalvikar. Ederer ist seit 2014 Personalreferent des Bistums und folgt Prälat Klaus Metzl nach, der im September nach Altötting wechselt.

Oster dankt Ederer: Bisheriges Amt treu und umsichtig ausgeübt

Der 1969 in Cham geborene Ederer wurde am 1. Juli 1995 vom damaligen Diözesanbischof Franz Xaver Eder zum Priester geweiht. Im Herbst 1995 wurde er Pfarradministrator in Neukirchen vorm Wald, ehe er im September 1996 als Kaplan nach Aufhausen wechselte. Von Generalvikar Lorenz Hüttner wurde er am 1. September 1999 mit der Administration der Pfarrei Regen beauftragt, wo er ein Jahr später als Pfarrer installiert wurde. Von 2005 bis 2014 war er zudem Dekan für das Dekanat Regen. Mit dem Wechsel 2014 nach Passau übernahm Ederer die Leitung der Hauptabteilung Personal. Seit Oktober 2014 ist Josef Ederer außerdem Mitglied des Passauer Domkapitels.

Alter Ego des Bischofs

Der Generalvikar ist der persönliche Stellvertreter des Bischofs in allen Verwaltungsaufgaben und handelt in dessen Auftrag und mit gleicher Vollmacht. Deshalb wird er gerne als das "alter ego", das „andere Ich“, des Diözesanbischofs bezeichnet.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!