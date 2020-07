Passau: Dackelmuseum hat Dackel-Kunst geerbt

Passau hat sicher eines der schrägsten Museen überhaupt: Das Dackelmuseum. 2.000 Dackel - in allen Formen und Varianten: groß-klein, original-braun oder gold-glänzend, aus Porzellan und Stoff, kitschig aber auch kunstvoll. Vor zwei Jahren ist das Museum eröffnet worden und schon jetzt kann es sein, dass eine Erweiterung ansteht: die beiden Betreiber, Oliver Storz und Seppi Küblbeck, haben nämlich eine Erbschaft gemacht. Sie umfasst fast 600 Exponate - einige davon sind richtig wertvoll.

Detektivarbeit mit den "unglaublichen" Stücke

"Unglaublich", "unfassbar", "unbeschreiblich": Oliver Storz und Seppi Kübleck sprechen nur noch in Superlativen. "In der Form, wie es hier steht, wird es das sicher kein zweites Mal geben", kommentiert Küblbeck ein Exponat. Noch sind die 567 Exponate nicht im Dackelmuseum, sondern bei den beiden Betreibern zuhause, ausgebreitet auf einem riesigen Tisch. Die Stücke müssen jetzt alle archiviert werden. Jedes Stück wird gemessen, gewogen, untersucht und im Computer erfasst. Wer Vorbesitzer war, wo die Stücke gefertigt worden sind, das sei manchmal Detektivarbeit, so Oliver Storz.

Dackelsammlung vermacht

Eine Unternehmerin und Dackelverehrerin aus Stuttgart, Brigitta von Wirth, hat Passau ihre Dackelsammlung vermacht.

"Wir haben einen Anruf bekommen, es sein ein Nachlass da aus Stuttgart. Dann haben wir gesagt: Schickt uns doch ein paar Bilder. Dann haben wir die Bilder gesehen - uns hat beinahe der Schlag getroffen." Oliver Storz, Betreiber Passauer Dackelmuseum

Jetzt sind die Stücke zuhause in ihrem Wohnzimmer: aus Bronze, aus Porzellan, aus Stoff, aus Muranoglas, mit Swarovski-Diamanten, Exklusives, kulturhistorisch Bedeutsames - und richtig Kostbares - wie zum Beispiel ein Aschenbecher. "Ein Einzelstück und das Highlight der Sammlung. Mit einem Dackel aus Tigerauge, das ist ein Halbedelstein. Und die Augen sind Rubine", erklärt Seppi Küblbeck. Geschätzter Wert dieser Manufaktur: einige tausend Euro. Gut im vierstelligen Bereich liegt auch das Dackel-Zigarettenetui für 1.800 Euro.