Passau bekommt erstes E-Schiff für Ausflugsfahrten

Die Personenschifffahrt auf der Donau soll sauberer werden. Dazu will die Donauschifffahrt Wurm & Noé, die mehrere Schiffe in Passau und Regensburg betreibt, ihre Flotte nach und nach mit Elektromotoren ausstatten. Als erstes werde das Passauer Ausflugsschiff "Sunliner" umgebaut. Es soll schon im nächsten Frühjahr e-betrieben unterwegs sein, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

E-Schiff für 150 Passagiere

Kurios: Die Kosten für den Umbau mit geschätzten zwei Millionen Euro sind höher als die Anschaffungskosten. Das 150 Passagiere fassende Schiff war vor vier Jahren für 1,7 Millionen Euro angeschafft worden. Nach Angaben von Firmenchef Florian Noé wird die "Sunliner" das erste größere Fluss-Ausflugsschiff mit E-Motor in ganz Deutschland sein. Um den Energiebedarf für eine tägliche Einsatzdauer von gut fünf Stunden abzudecken, würden Batterien mit einer Mindestspeicherkapazität von netto 1.600 kWh eingebaut.

E-Mobilität schwierig bei Langstrecken

Die Donau-Flotte soll nach und nach elektrifiziert werden, ssagt Noé: "Wir haben in Passau und Regensburg einige Rundfahrtschiffe im Innenstadtbereich. Mit der Sunliner wollen wir jetzt Erfahrungen sammeln und schauen, ob es technisch funktioniert." Auf längeren Strecken - zum Beispiel nach Linz - werde die Umstellung auf E-Mobilität wohl schwieriger.

Das Bundesverkehrsministerium fördert den Umbau des Passagierschiffs mit knapp 1,8 Millionen Euro.