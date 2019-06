vor weniger als einer Minute

Passau bei Kinderbetreuung bayernweit Nummer eins

Dieser Spitzenplatz ist etwas für die Zukunft: Die Stadt Passau belegt in Sachen Kinderbetreuung den ersten Platz in ganz Bayern. Oberbürgermeister Dupper freut das - er will aber trotzdem weiter in die Kinderbetreuung investieren.