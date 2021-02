Passau: Ab Samstag wieder Ausgangssperre

Die Stadt Passau hat seit heute wieder einen Sieben-Tages-Inzidenzwert von über 100. Die Folge: Eine nächtliche Ausgangssperre und Unsicherheiten bei Schulen und Kitas.

Ausgangssperre ab Samstag

Nachdem Passau vergangene Woche die 100er-Marke unterschritten hatte, wird heute wieder ein Sieben-Tages-Inzidenzwert von 104,2 gemeldet. Das heißt: Ab kommender Nacht, 0 Uhr, gilt wieder die nächtliche Ausgangssperre. Neben der allgemeinen Ausgangssperre ist der Aufenthalt von 22 bis 5 Uhr außerhalb der Wohnung untersagt. Es sei denn, es gibt triftige Gründe wie medizinische Notfälle oder Arbeit. Die Ausgangssperre war erst am gestrigen Donnerstag aufgehoben worden.

Schul- und Kita-Öffnungen auf der Kippe

Was die Öffnung von Schulen und Kitas angeht, soll erst am kommenden Montag eine Entscheidung getroffen worden, teilte die Stadt außerdem mit. Sollte eine Öffnung möglich sein, dann aber erst ab Mittwoch. Damit soll Schulen, Eltern und Verkehrsbetrieben eine entsprechende Vorlaufzeit gewährt werden.

Weiterhin Ausgangssperre in vier niederbayerischen Landkreisen

Des weiteren gilt derzeit in Niederbayern die nächtliche Ausgangssperre noch in vier Landkreisen: Freyung-Grafenau, Passau, Regen und Rottal-Inn. Davon liegt nur noch der Landkreis Passau über einer Inzidenz von 100. Die anderen drei befinden sich allerdings noch nicht sieben Tage am Stück unter dem Wert, weswegen die Ausgangssperre noch weiter besteht.