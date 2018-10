Passat prallt bei Aschaffenburg gegen Baum - drei Verletzte

Um kurz vor 22 Uhr waren die drei 18- Jähren von Gailbach kommend auf der Kreisstraße MIL30 in Richtung Soden unterwegs. Auf der abfallenden Strecke kamen sie in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab in den Wald, wo sie mit einem Baum kollidierten. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und prallte schließlich mit der Fahrerseite gegen einen weiteren massiven Baum.

Mit Rettungsschere befeit

Während sich ein 18 Jahre alter Mitfahrer selbst aus dem Auto befreien konnte, mussten der Fahrer und ein weiterer gleichaltriger Mitfahrer von der Feuerwehr mit teils hydraulischen Rettungsgeräten gerettet werden. Alle drei wurden durch Notarzt versorgt und dann vom Rettungsdienst und weitere Helfer aus Soden in Krankenhäuser eingeliefert. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden. Die Ortsverbindungsstraße war für rund zwei Stunden komplett gesperrt.