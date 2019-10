Passanten finden Leiche eines Unbekannten in Hof

Zwei Passanten hatten am Mittwochnachmittag den Leichnam am Ufer der Saale an der Alsenberger Straße in Hof entdeckt. Der Tote ist laut ersten Untersuchungen etwa 60 Jahre alt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Abend mitteilte.

Viele Fragen offen

Die Todes-Umstände sind momentan noch unklar - ebenso wie die Identität des Mannes. Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise auf den Toten geben können. Die Zeugen sollen sich mit der Kripo Hof unter Telefon 09281 / 7040 in Verbindung setzen.