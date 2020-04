Passant findet toten Quadfahrer auf Feldweg im Landkreis Hof

Ein Passant hat am Ostermontag einen leblosen Quadfahrer an einem Feldweg bei Langenbach in Geroldsgrün (Landkreis Hof) entdeckt. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur den Tod des 23-Jährigen feststellen, gibt die Polizei Oberfranken bekannt.

Unglücksursache noch unklar

Bislang ist unklar wie der Quadfahrer gestorben ist. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann am Sonntagnachmittag mit seinem Quad einen Hang hinab und verunglückte dabei tödlich. Zur Klärung des Unfallhergangs unterstützte ein Sachverständiger die zuständige Polizei. Für die Bergungsarbeiten waren 15 Feuerwehrleute der Feuerwehren aus Geroldsgrün und Langenbach im Einsatz.