Passagierin zieht sich in Flugzeug aus und beißt Polizisten

Es war ein eher ungewöhnlicher Einsatz für die Bundespolizei am Freitag am Münchner Flughafen. Noch vor dem Start der Lufthansa-Maschine LH1704 nach Sofia begann eine Passagierin an Bord, sich vollständig zu entkleiden und lautstark zu schreien. Deswegen wurde die Bulgarin von der Fluggesellschaft vom Flug ausgeschlossen. Mehrere Beamte der Bundes- und Landespolizei kamen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und die Passagierin zu beruhigen.

Passagierin beisst Bundespolizist in den Arm

Als auch gutes Zureden durch weibliche Polizeibeamte keinen Erfolg brachte und die Bulgarin sich nicht wieder anziehen wollte, versuchte ein Bundespolizist, der nackten Frau eine Decke umzulegen. Bei diesem Versuch biss die Frau den Kollegen unvermittelt in den linken Unterarm. Mit mehreren Einsatzkräften wurde die 27-Jährige aus dem Flugzeug gebracht.

Frau wird in Psychatrie gebracht

Die Passagierin wurde nach dem Vorfall von der Landespolizei in das Bezirkskrankenhaus Taufkirchen eingeliefert. Gegen sie wurden Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Körperverletzung erstattet. Der gebissene Beamte musste sich in ärztliche Behandlung begeben und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. "Der Kollege war aber am Samstag wieder im Dienst", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen konnte der Flug nach Sofia erst mit dreieinhalbstündiger Verspätung starten.