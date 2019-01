Passagier-Rekord am Flughafen Nürnberg

Am Airport Nürnberg sind im vergangenen Jahr so viele Passagiere gestartet und gelandet wie noch nie. 2018 nutzten nach Angaben des Airports 4,467 Millionen Menschen den Flughafen, das sind 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die beliebtesten Reiseziele waren dabei Antalya, Palma de Mallorca, Hurghada (Ägypten), Heraklion (Kreta) und Fuerteventura. Die meisten Passagiere flogen im August. Hier waren es allein 500.000. Der verkehrsstärkste Tag war dabei der 19. August mit rund 21.000 Fluggästen.

Minus bei Linienflügen

Das Wachstum ist vor allem Urlaubsflügen zu verdanken, so der Airport. In diesem Bereich hat sich Germania zur größten Airline am Nürnberger Flughafen entwickelt. Sie ist seit der Pleite von Air Berlin besonders stark gewachsen. Die Air Berlin-Insolvenz ist laut dem Nürnberger Airport der Hauptgrund dafür, dass es beim Linienverkehr im vergangenen Jahr ein leichtes Minus zu verzeichnen gab. Betroffen waren davon vor allem die innerdeutschen Strecken.

Leichtes Wachstum für 2019

27 Länder wurden im vergangenen Jahr von Nürnberg aus angeflogen. Hohe Zuwächse weisen die Ziele in Osteuropa auf, mit der Ukraine, Litauen und Polen. Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe rechnet in diesem Jahr mit einem leichten Wachstum - auch wegen neuer Ziele wie Crotone, Pisa und Neapel in Italien sowie Split und Zadar in Kroatien.