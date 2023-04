Passagier-"Oster-Rekord" am Airport Nürnberg

Am Airport Nürnberg sind in den Osterferien mehr Fluggäste gestartet und gelandet als erwartet. Gut 181.000 Passagiere zählte der Flughafen in den beiden Ferienwochen. Das sind 16 Prozent Reisende mehr als im Vorjahres-Zeitraum. Vor den Ferien hatte der Airport mit 177.000 Fluggästen gerechnet.

Mehr Personal und optimierte Abläufe

Der Ferienverkehr verlief laut Mitteilung des Airports störungsfrei dank mehr Personal und optimierten Abläufen. Die meisten Passagiere reisten am Freitag nach Ostern (15.04.23): Mit 12.750 Fluggästen war dieser der bisher verkehrsstärkste Tag des Jahres. Der Flughafen sehe den Andrang in den beiden Osterferienwochen als Warm-Up für die Reiselust in den bevorstehenden Pfingst- und Sommerferien, so Flughafensprecher Christian Albrecht.

Mallorca und Antalya waren beliebt

Das beliebteste Urlaubsziel in Nürnberg war Mallorca mit fast 22.000 Fluggästen, dicht gefolgt von Antalya (Türkei). Stark frequentiert waren laut Flughafen auch die Drehkreuze in Istanbul, Amsterdam, Frankfurt und Paris. Sehr gefragt waren Flüge mit den Billig-Fluggesellschaften wie Ryanair, Pegasus oder Vueling.