Partys in Mittelfranken trotz Corona-Beschränkungen

Eine Woche lang hat die Polizei in Mittelfranken intensiv überprüft, ob sich die Bürgerinnen und Bürger an Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen halten. 3.800 Kontrollen führten die Beamten im Bezirk durch. In 900 Fällen seien Beanstandungen notwendig gewesen, knapp 600 Mal sei Anzeige erstattet worden. Vor allem am Samstagabend hätten Jugendliche in Parks oder auf Spielplätzen gefeiert. Dabei sei auch gegen das Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen verstoßen worden. Vor allem im Landkreis Ansbach gab es laut Polizei mehrere Verstöße.

20-Jähriger lädt in Heilsbronn zur Party im Schuppen ein

Die größte Zusammenkunft junger Leute fand in Heilsbronn statt. Ein 20-Jähriger hatte zu einer Party in einem Schuppen eingeladen. Als die Beamten eintrafen, trug laut Polizeibericht keiner der 24 Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung. Auch Abstände seien nicht eingehalten worden. Gegen alle Anwesenden wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Auch in einem Garten in Heilsbronn mussten die Beamten eine Party auflösen. Acht junge Männer feierten dort in einer Gartenlaube. Da einer der Teilnehmer nicht bereit war, seine Personalien anzugeben, musste er zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeiinspektion. Er wird nun nicht nur wegen Verstoßes gegen die Corona-Auflagen, sondern auch wegen der Personalienverweigerung angezeigt.

Polizei löst Grillfeier in Dombühl auf

In Dombühl (Lkr. Ansbach) griff die Polizei bei einer Grillfeier ein. Die elf Feiernden, die sich in ausgelassener Stimmung um einen Grill versammelt hätten, stammten aus mehreren Haushalten. Erlaubt ist derzeit nur ein Treffen von maximal zehn Personen aus zwei Haushalten. Die elf Partygänger müssen nun ein Bußgeld zahlen.

Keine Maske und kein Abstand in Rothenburg

In Rothenburg ob der Tauber kontrollierte die Polizei 13 Jugendliche, die sich am südlichen Stadtrand getroffen hatten. Nicht alle hätten eine Maske getragen oder die Abstandsregeln eingehalten, heißt es. Außerdem wurde ein Treffen von fünf Erwachsenen in der Bahnhofstraße aufgelöst, da sie aus unterschiedlichen Haushalten stammen. Die Anwesenden zeigten sich zunächst uneinsichtig. Deshalb sprachen die Beamten einen Platzverweis aus.

Trotz Partys: Polizei zieht positive Bilanz

Insgesamt zieht die mittelfränkische Polizei aber eine positive Bilanz ihrer Corona-Kontrollen: Die meisten Bürger hielten sich an die Einschränkungen. Bei Verstößen verhielten sich die Betroffenen "meist einsichtig und kooperativ", so die Polizei.