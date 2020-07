Partys in Corona-Zeiten: Auch in Niederbayern ein Problem

In der Corona-Krise mit all den Beschränkungen feiern die Menschen vermehrt draußen und das mit Konsequenzen: Grünanlagen werden zugemüllt, sehr zum Ärger von vielen Anwohnern. Wie zum Beispiel in Passau, wo besonders die Innpromenade in der Nähe der Universität vom Party-Müll betroffen ist: Pizzakartons, Plastikbecher, Essensreste, Flaschen, ganze Bierkästen liegen hier herum. Auch beliebte Ausflugspunkte wie die Veste Oberhaus, der Ilzer Stausee oder die Ortsspitze, am Zusammenfluss von Inn und Donau, sind vermüllt.

Partyzone in Passau erregt die Gemüter

Die Stadt Passau hat deshalb die Reinigungsintervalle bereits erhöht. Der städtische Bauhof ist mittlerweile täglich unterwegs und räumt die Party-Abfälle weg. Auch die sogenannten Innenstadtkümmerer der Stadt Passau räumen auf und sorgen zum Beispiel an der Innpromenade für Sauberkeit. Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) will nun einen Schritt weiter gehen. Er sehe nicht ein, dass der Steuerzahler für zusätzliches Saubermachen aufkommen soll und kündigte auch an, Pfand für Einwegbecher und Einweggeschirr einzuführen.

Verstöße gegen Corona-Regeln in Straubing

In Straubing gibt es offenbar ähnliche Feier-Probleme. Dazu kommen noch Verstöße gegen den Infektionsschutz. Vor zwei Wochen haben laut Polizei zum Beispiel 200 junge Leute am Donauufer, der sogenannten Bschlacht, ihren Schulabschluss gefeiert. Polizeibeamte seien beleidigt und angepöbelt worden und es sei zu Körperverletzungen gekommen. Etwa ein Dutzend Personen wurden angezeigt. Die Party wurde schließlich von der Polizei aufgelöst.

Die Straubinger Polizei kündigte daraufhin an, weiterhin verstärkt zu kontrollieren. Eine Sprecherin appellierte, man solle im kleinen Kreis feiern, nicht zu Hunderten an öffentlichen Plätzen. Bürger in Straubing regten sich außerdem wegen der vielen Flaschen, Scherben und Plastikgegenstände auf, die nach dem Feiern hinterlassen wurden. Einige Bürger haben wiederum mehr Verständnis für die Feiernden, weil Kneipen und Clubs immer noch geschlossen haben.