26.05.2019, 19:11 Uhr

Partygast in München möglicherweise an Kohlenmonoxid erstickt

Ein junger Mann ist nach einer Party in München gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass er an den Abgasen eines Dieselaggregats erstickte. Das war in der Disko-Halle gelaufen, um für Strom zu sorgen.