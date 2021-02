Partygäste flüchten in Socken über Feuertreppe vor Polizei

Es musste wohl schnell gehen - zumindest war keine Zeit noch die Schuhe anzuziehen, weil die Polizei schon vor der Tür stand.

Laute Musik - da rief der Nachbar die Polizei

Und so flüchteten die Partygäste am Wochenende in Socken über die Feuertreppe aus einer Münchner Wohnung. Ein Nachbar hatte sich kurz nach 21 Uhr unter der 110 über laute Musik beschwert. Als die Beamten an der Tür im ersten Stock eines Hauses in der Maxvorstand klingelten, behauptete die Bewohnerin jedoch, sie feiere alleine.

Allein gefeiert? Mit so vielen Schuhen im Flur?

Die Polizisten wurden jedoch stutzig, dass im Eingangsbereich mehrere unterschiedliche Schuhe standen und auffällig viele Jacken hingen. Als sich die Streifen auch im Innenhof umsahen, bestätigte sich ihr Verdacht.

Feiernde wurden angzeigt

Im Hof standen mehrere junge Frauen und Männer in Socken und ohne warme Kleidung. Sie waren offensichtlich beim Eintreffen der Einsatzkräfte über Balkon und Feuertreppe aus der Wohnung geflüchtet. Die 25-Jährige Partyveranstalterin und ihre Gäste wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.