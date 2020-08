Party-Hotspots: Polizei überwacht Einhaltung der Corona-Regeln

Samstagabend, 20.30 Uhr. Der Bismarkplatz in Regensburg füllt sich langsam. Hier ist einer der Feier-Hotspots der Stadt. Auf Albert Brück und die anderen Kommunikations-Beamten wartet viel Arbeit. Sie sind die Ersten, die einschreiten, wenn sich zu große Gruppen bilden oder der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird. "Heute ist die Besonderheit, dass wir verstärkt das Gespräch mit den Leuten suchen und einfach Verständnis für die Maßnahmen bitten", sagt Brück.

Corona - zusätzliche Belastung zum Polizeibetrieb

Die einzelnen Gruppen halten den Abstand weitgehend ein. Dass die Polizei hier und im Ernstfall eingreifen würde, können die Feiernden meist verstehen. Man vergesse manchmal an sommerlichen Abenden, dass die Corona-Beschränkungen weiter gelten, sagt ein Partygast.

Da die Lage am Bismarckplatz noch ruhig ist, machen sich Albert Brück und sein Kollege Stefan Amann auf den Weg in die Innenstadt. Die Pandemie ist für die Polizei eine zusätzliche Belastung zum normalen Polizeibetrieb. An den Wochenenden müssen deshalb auch Bereitschaftspolizisten oder Kollegen aus der restlichen Oberpfalz in Regensburg aushelfen.

Mindestabstände werden eingehalten

Zurück zum Bismarckplatz - hier ist es inzwischen deutlich voller geworden. Damit die Gruppen voneinander zumindest noch ein wenig Abstand halten können, hat die Polizei die Zugänge blockiert. Auch Albert Brück hilft jetzt bei den Kontrollen. Insgesamt geben die jungen Menschen den Polizisten aber wenig Grund zum Eingreifen. Ein gewisser Mindestabstand wird großteils eingehalten und auch größere Gruppen haben sich bisher nicht gebildet.

Polizei muss selten eingreifen

Albert Brück ist zufrieden, bleibt aber wachsam: "Es ist nur eine Momentaufnahme. Je später der Abend, desto mehr Alkohol ist dann geflossen und das kann sich natürlich sehr schnell ändern." Bis zwei Uhr dauert am Ende Albert Brücks Schicht. Abgesehen von einigen wenigen Platzverweisen, die seine Kollegen noch aussprechen, bleibt es für die Polizei dieses Mal ein ruhiger Abend.