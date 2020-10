Party gesprengt: Vier junge Männer in U-Haft

Nach einer Party-Prügelei in Pirk im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sitzen jetzt vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren in Untersuchungshaft. Die vier hatten in der Nacht zum Sonntag eine Privatparty unter der Autobahnbrücke bei Pirk gesprengt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

16-Jähriger kommt schwerverletzt ins Krankenhaus

Dort hatten rund 80 Leute in kleineren Gruppen friedlich gefeiert. Die vier mutmaßlichen Schläger sollen wahllos auf Partybesucher losgegangen sein. Einem 19-Jährigen nahmen sie die Geldbörse ab. Drei Jugendliche wurden leicht verletzt, ein 16-Jähriger wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Polizei sucht Video-Aufnahmen

Gegen die vier mutmaßlichen Schläger ermittelt jetzt die Kripo. Die Ermittler sind jetzt auf der Suche nach Zeugen und nach Video-Aufnahmen von der Partynacht, um die Ereignisse rekonstruieren zu können.